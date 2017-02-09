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Turkcell'den sevgililer günü kampanyası

Turkcell, teknoloji tutkunları için Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı kampanya ile akıllı telefonlarda 600 TL’ye varan indirimler yapıyor.

Teknoloji / 9 Şubat 2017 Perşembe 13:44
Turkcell'den sevgililer günü kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sevdiklerine teknolojik hediyeler almak isteyenlere yönelik bir kampanya hazırladı. Kampanya ile tarifesinde kalma sözü vererek cihaz alan Turkcell müşterilerini peşin ödemede 600 TL'ye varan indirimler bekliyor.

Taksitle cihaz almak isteyenler ise Turkcell Finansman AŞ'nin uygun ödeme planları ile 36 aya varan vade seçeneklerinden faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında, Vestel Venus V3 5040, Samsung Galaxy Grand Prime Plus, Alcatel Shine Lite, Samsung Galaxy On7, Samsung Galaxy S7 Edge ve Huawei P9 markalı akıllı telefonlar yer alıyor.

Oyunseverlere özel hazırlanan kampanya kapsamında da Turkcell müşterileri, 36 ay taksit avantajıyla ayda 51,50 TL'ye PlayStation4 500 GB modelinin sahibi olurken 12 ve 24 ay seçenekleri de yer alıyor.

Kaynak : AA

Sevgililer Günü14 ŞubatTurkcell


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