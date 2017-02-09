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Trump'tan Çin'e teşekkür mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e gönderdiği cevap mektubunda, tebrik notu için teşekkür etti.

Dünya / 9 Şubat 2017 Perşembe 13:10
Trump'tan Çin'e teşekkür mektubu

Trump, geçtiğimiz ay görevi devralmasıyla gerçekleşen resmi törende, Jinping'in gönderdiği tebrik notu için Jinping'e teşekkür ederek yapıcı ilişkiler kurmayı dört gözle beklediğini dile getirdi. Diğer dünya liderleriyle telefonda görüşen Trump, Jinping'le henüz herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi.

Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lu Kang, ülkesinin mektuba büyük önem verdiklerini açıkladı.

Trump'ın Çin halkının Lunar yeni yılını tebrik ettiğini, iki ülke arasında işbirliğin tek seçenek olduğunu belirttiğini açıkladı.

Trump, “ABD ve Çin'in her ikisine de fayda sağlayan yapıcı bir ilişki geliştirmek için Başkan Jinping ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz' dedi.
Kaynak : İHA

ÇinDışişleri BakanıTrump


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