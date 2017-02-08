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Sultangazi'de terör operasyonu: DHKP-C'ye ait mühimmat yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, Sultangazi Kent Ormanı'na gömülü mühimmat ele geçirildi.

3. Sayfa / 8 Şubat 2017 Çarşamba 23:47
Sultangazi'de terör operasyonu: DHKP-C'ye ait mühimmat yakalandı

Sultangazi Kent Ormanı'nda yapılan kazıda, terör örgütü DHKP/C'ye ait mühimmat bulundu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DHKP/C'nin olası eylemlerini engellemek için yürütülen çalışmalar kapsamında alınan bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi Kent Ormanı'nda bazı noktalarda kazı yaptı.

Kazı çalışmaları sonucu, bomba yapımında kullanılan malzeme, çok sayıda ateşleme fünyesi ve şarjör ile kısa ve uzun namlulu silahlarda kullanılan fişekler bulundu.

Polis ekiplerinin bulunan mühimmat üzerindeki incelemeleri devam ediyor. Kaynak : AA

Terör Örgütüİstanbul Emniyet MüdürlüğüKent Ormanı


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