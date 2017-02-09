USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Sıcak Haber : Olaylı derbinin faturası belli oldu!..

Romanya'da protestolar istifa getirdi

Romanya’da yolsuzluk affına karşı başlayan protestoların ardından Adalet Bakanı Florin Iordache istifa ettiğini açıkladı.

Dünya / 9 Şubat 2017 Perşembe 16:55
Romanya'da protestolar istifa getirdi

Romanya'da hükümetin “yolsuzluk affı” olarak bilinen yasa tasarının meclis geçmesinin ardından protestolar başlamıştı. Hükümetin yasa tasarısını geri çekmesine rağmen protestolar devam etmişti. Bugün de Romanya Adalet Bakanı Florin Iordache bugün beklenildiği üzere sokak protestolarının ve ulusal kınamanın ardından iptal edilmesi gereken hükümet kararnamesiyle istifasını açıkladı.

Florin, istifasının ardından, “İstifamı sundum. Görev süresinde yaptığım her şeyin yasal olduğunu söylemek istiyorum” dedi.

Kaynak : İHA

RomanyaAdalet BakanıHükümet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı