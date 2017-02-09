Putin Erdoğan'a başsağlığı diledi

Suriye'nin El Bab kentinde, Türk askerlerinin bulunduğu bina, kazaen Rus savaş uçakları tarafından vuruldu.



Saldırı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 11 askerimiz yaralandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Putin, Erdoğan'a meydana gelen olayla ilgili üzüntülerini bildirerek, başsağlığı diledi.



Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:



'RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.'



El Bab'dan kara haber: 3 askerimiz şehit oldu