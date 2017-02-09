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Pompeo, MİT Müsteşarı Fidan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CIA Direktörü Mike Pompeo’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Yaşam / 9 Şubat 2017 Perşembe 22:24
Pompeo, MİT Müsteşarı Fidan ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce CIA başkanlığına atadığı eski senatör Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Uçağı sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına inen Pompeo'nun ilk durağı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği oldu. Buradan ayrıldıktan sonra MİT Müsteşarıyla görüşen CIA Başkanı Pompeo ardından Beştepe'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CIA Direktörü Mike Pompeo'yu MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte kabul etti.

Mike Pompeo'nın temaslarında PYD, El Bab, Rakka ve Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele başlıklarının ele alındığı tahmin ediliyor.

Kaynak : İHA

Yurt DışıCumhurbaşkanıTerör ÖrgütüRakka


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