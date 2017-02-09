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Özdemir Erdoğan: Ben İzmir gibiyim

Aşk şarkılarının unutulmaz besteci ve yorumcusu Özdemir Erdoğan, İzmir’de unutulmaz bir konser verdi. Erdoğan, "Ben İzmir gibiyim. İzmir düşmana kurşunun sıkıldığı ilk yer; ben de öyleyim, serde yiğitlik var” dedi.

Kültür-Sanat / 9 Şubat 2017 Perşembe 10:04
Özdemir Erdoğan: Ben İzmir gibiyim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), aşk şarkılarının güçlü yorumcusu Özdemir Erdoğan'ın melodileri ile yankılandı. İzmirlilere Zafer Çebi Senfonik orkestrası eşliğinde unutulmaz müzik ziyafeti yaşatan 76 yaşındaki büyük usta, ayakta alkışlandı.

Türk sanat müziği eserleri ve türkülerin yanı sıra dünya caz klasiklerinden çok özel parçaları da seslendiren Özdemir Erdoğan'a seyircilerde eşlik etti. Özelikle 'Dağlar Dağlar' şarkısını sanatçı ile birlikte bin 200 seyirci aynı anda söyleyerek salonu inletti.

İzmirlilere teşekkür eden Özdemir Erdoğan, 'Ben İzmir gibiyim. İzmir düşmana kurşunun sıkıldığı ilk yer; ben de öyleyim, serde yiğitlik var” dedi.

Kaynak : İHA

Sanat MüziğiÖzdemir Erdoğan


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