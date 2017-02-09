Osman Gökçek canlı yayında ülkücülere seslendi

Beyaz TV'de Ferda Yıldırım'ın sunduğu Sürmanşet programına katılan Osman Gökçek, referandumda ülkücülerin 'Hayır' diyeceği iddialarına sert tepki gösterdi.



AKŞENER NEYE GÖRE 'HAYIR' DİYOR



PKK'nın referandumla ilgili yaptığı açıklamalara dikkat çeken Gökçek 'PKK'lılar Devlet Bahçeli ve Erdoğan bizi yok edecekler diyorlar. Biz bu yüzden bu işe hayır diyoruz diyorlar. Abdullah Öcalan Milliyetçi bir anayasa olduğu için biz hayır diyoruz diyor. Diğer Cemil Bayık bizim için Ak Parti ve MHP'nin bir araya gelmesi çok ciddi sakıncadır diyor. Akşener bunları görüyor ve buna rağmen hayır diyor. Akşener kendini bir ülkücü olarak neticelendiriyorsa neye göre hayır diyor. Bahçeli'yi görevden getirmek için her yol mubah diyorlar o zaman. Başka bir açıklaması yok.' dedi.



BÖYLE HIRS OLMAZ OLSUN



Bahçeli 15 Temmuz gecesi genel merkezdeydi işi koordine ediyordu? Akşener neredeydi? Evindeydi. Sen ülkücüleri düşünüyordun da niye sokağa çıkmadın? Devlet Bahçeli'yi görevinden düşürme hırsı PKK'lılarla yan yana gelmek durumuna gelirse böyle hırs olmaz olsun.



NASIL SİNDİRİYORSUNUZ?



Ülkücü hareketteki arkadaşlarımızı bu konuyla ilişkilendirmeye çalışan Akşener ve onun gibilerine sesleniyorum. Nasıl sindiriyorsunuz bunu içinize. Öcalan'la aynı mı düşünüyorsunuz? Milliyetçi anayasaya milliyetçi olduğu için mi karşısınız yoksa nedeniniz nedir?



CANLI YAYINDA ÜLKÜCÜLERE SESLENDİ



Milliyetçi kardeşlerime de sesleniyorum. PKK terör örgütü bütün kollarıyla birlikte hayır diyor. Onların hayır dediğinde bu ülke için hayırlı bir iş olamaz. Daha kısa bir süre için patlattıkları bombaları düşünün bunların. Kaç tane insanımız şehit oldu. PKK terör örgütü bizi yok edecek o yüzden hayır deyin diye konuşmalar yapıyor. Takdir sizin.



ÜLKÜCÜLER PKK'YLA YAN YANA ANILAMAZ



Bir ülkücü hayır diyebilir ama ülkücülerin temsilcisi Devlet Bahçeli'dir. Ülkücüler Abdullah Öcalan'ın milliyetçi bir anayasa o yüzden hayır diyoruz demesinden dolayı bu konuyu değerlendirirler. Ve hiç bir zaman terör örgütüyle yan yana dahi anılamazlar.



ÜLKÜCÜLERE HAKARETTİR



Tüm ülkücü hareketteki ve tüm MHP'li mensup olan kardeşlerimize 'Hayır' oyu verecekler diye söylenti çıkarılması çok büyük hakarettir. Ülkücü bir çok şehit vardır. Siz Abdullah Öcalan'ın söylemiyle bu ülkücü arkadaşlarımızı yan yana koymaya çalışırsanız bu tehlikeli olur. Ve buna ülkücü kardeşlerimizden sıkı bir tepki gelir ve buna da karşı tarafın hazır olması gerekir.



ÜLKÜCÜ HDP'YLE YAN YANA GELMEZ



Hiç bir ülkücü HDP'yle yan yana gelmez. Hiç bir ülkücü PKK terör örgütünün söylediği söylemlerle aynı çizgide olmaz. Ülkücülere en büyük hakarettir bu. Bu söylemleri ülkücülerin söylediğini düşünmüyorum. Bu söylemi söyleyenleri cesaret edenleredir sözüm. Ülkücüleri bu tip işlere karıştırmayın. Ülkücüleri için bu ülkede konuşabilecek tek kişi o da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir.



PKK BİRLİK BÜTÜNLÜK İÇİN HAYIR DER Mİ?



Ülkücü kardeşlerimizin adını ağzına alanlar düşünecekler. Onların adını ağzını almayın. Onlar böyle teröristlerin söylediği ortamlarda ne yapacağını bizden daha iyi bilen insanlardır.



PKK bu işe hayır diyorsa Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için hayır der mi? Bu kadar Mehmetçiğimizi şehit eden PKK hayır derken, bu memleketin hayrına bir iş yapar mı? Zaten kendileri itiraf ediyorlar. Erdoğan ve Bahçeli birleşip bizi yok edecekler diye. O yüzden Bahçeli bunlara destek veriyor diyorlar. Ülkücüler PKK'nın yok edileceğini kendi ağzından duydukları halde, onların yok edilmesi için 10 tane daha oy nereden bulurum onun mücadelesini verirler. Ülkücü demek bu demektir. Bir ülkeci vatanını milletini korur.





