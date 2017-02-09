Sivas'ın Suşehri ilçesinde kiraladığı bir ahırda solucan gübresi üretim tesisi kuran makine mühendisi Cihat Akbulut, ilk gübreyi alacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Merakı nedeniyle solucan gübresi üretimi yapmaya karar veren Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir ahır kiralayarak işe başladığını söyledi.



Ahırı üretimi tesisine çevirdiğini, kullanılan makinelerin çizimini kendisinin tasarladığını belirten Akbulut, makineleri kaynakçı yardımıyla ucuza mal ettiğini dile getirdi.







İşe 100 bin solucanla başladığını anlatan Akbulut, 'Yaklaşık 2 ay önce Kayseri'den 'kırmızı California' cinsi 100 bin solucan satın alarak kiraladığım ahırda organik gübre üretimine başladım. Şu anda yumurtadan çıkanlarla yaklaşık 250 bin solucan yetiştirdim. Bu işe hem merak hem de kendi işimi kurmak amacıyla başladım. İnşallah mart ayı içerisinde ilk gübreyi alacağım.' dedi.







- Atık çayları yem olarak topluyor -



Solucan gübresi üretiminin fazla emek gerektirmediğini vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:



“Solucanlara kaliteli yem vermek gerekiyor, tabii ki özel bir yemi yok. Evlerde bulunan yediğimiz besinlerden kalan artıkları hayvan gübresine katarak bunu mama halinde belli periyotlarda solucanlara veriyoruz. Ayrıca ilçede bulunan çay ocaklarından çay artıklarını yem olarak topluyoruz. Solucanları yemleme işlemini 3 günde veya haftada bir yapıyorum.'



Ürettiği gübreyi meyve ve sebze yetiştirenlere satacağını belirten Akbulut, kilogram fiyatının kalitesine göre 4 ila 6 lira olduğunu sözlerine ekledi.









Kaynak : AA