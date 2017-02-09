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Latif Şimşek radyo programına başladı

Gazeteci Latif Şimşek, mesleki kariyerine radyo programcılığını da ekledi.

Güncel / 9 Şubat 2017 Perşembe 15:00
Latif Şimşek radyo programına başladı

Şimşek, yeni kurulan TRT Radyo Haber'de, Çarşamba ve Perşembe akşamları “Politik Mikrofon” adıyla, siyaset ve gündem içerikli bir programa başladı.

Politik Mikrofon'un ilk konuğu ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar oldu. Gündemi değerlendiren Tayyar, Hüseyin Gülerce'nin, “ABD iade etmeye karar verirse Fetullah Gülen intihar eder” iddiasına da farklı bir açıdan baktı. Gülen'in intihar edeceğine inanmadığını söyleyen Tayyar, “Gülen'i iade etmek yerine CİA bir şekilde öldürür ve intihar süsü verir” dedi.

Tayyar, etkisini 15-20 gün sonra gösteren zehirler olduğunu, gizli örgütlerin zaman zaman bu yollara başvurduğunu öne sürdü. “Fetullah Gülen canını sever, canına kıyamaz” diyen Şamil Tayyar, referandum sürecinin, çeşitli provokasyonlara gebe olduğunun da altını çizerek, FETÖ'cü olan kimi kripto cami imamlarının da bu provokasyonlara çanak tutabileceğini, uyanık olmak gerektiğini vurguladı.

Latif Şimşek ise “Politik Mikrofon”da, gündemin önemli konularını, siyasetçi ve uzman konuklarla, farklı bir bakış açısıyla ele alacaklarını söyledi.

TRT Radyo Haber'in en çok dinlenen haber kanallarından biri olduğunu anlatan Latif Şimşek, ilk radyo programını TRT Radyo'da yapıyor olmanın da kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

Halen Beyaz Tv'de “Dinamit” isimli programın sunuculuğunu yapan Şimşek aynı zamanda şiir yazar bir gazeteci. Kaynak : İHA

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