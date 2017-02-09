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İnsan yüzlü kuzu görenleri şoke etti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Köyü’nde doğan insan yüzlü kuzu görenleri şaşırttı.

Yaşam / 9 Şubat 2017 Perşembe 11:35
İnsan yüzlü kuzu görenleri şoke etti
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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tozlu Köyü'nde Hasan Terkeşli isimli besiciye ait koyun bir kuzu doğurdu. Kafası ve vücudu normal olmayan kuzunun yüzü tıpkı insan yüzüne benzemesi görenleri hayrete düşürdü.

Köylülerin büyük ilgisini çeken kuzu bir kaç saat yaşadıktan sonra öldü. Doğumdan sonra ölen kuzu yine çiftçiler tarafından gömüldü. Kuzunun sahibi Hasan Terkeşli, 'Bunca zaman besicilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Kafası vücudu yüz kısmı bildiğimiz insan gibiydi. Korktuk ürperdik' dedi.

Kaynak : İHA


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