FETÖ'nün yapılanma şeması iki yılda ortaya çıkarıldı

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, iş adamı Nusret Argun, 2014'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına dilekçe verdi. Argun, dilekçesinde 2008'de sahte deliller üretilerek şirketlerine ve Konya bürokrasisinde çalışan birçok kişiye 'Final' adı verilen operasyon yapıldığını ileri sürdü.



Operasyonu yapan KOM Şube personelinin paralel yapıya mensup kişilerden olduğunu savunan Argun, bu yapıya mensup kişilerin, başta öğrenci yurdu olmak üzere taleplerini yerine getirmemesi üzerine PDY'nin emniyet ve yargı ayağıyla koordineli şekilde kendisine kumpas kurduğunu iddia etti.



İddialar doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile KOM Şube Müdürlüğünce planlı çalışma dosyası açılarak çalışmalara başlanıldı. Örgütlü Suçlar Savcısı Mehmet Ersin Berber ile KOM Şube Müdürü Ali Loğoğlu, ilk günden itibaren dosya üzerinde titizlikle çalıştı.



Örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilen avukat Memduh O'ya ait avukatlık bürosunda ele geçirilen dijital verilerde, örgüt üyeleri tarafından 2 bin 500'e yakın şirket-firma yetkililerinin isimlerinin arşivlendiği anlaşıldı. Bu delilden hareketle Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni soruşturma dosyası açıldı.







- Bin 107 kişinin ifadesine başvuruldu



FETÖ/PDY'nin yapılanmasını deşifre etmeye çalışan ekipler, bilgi sahibi olabileceği değerlendirilen bin 107 kişinin ifadesine başvurdu. Şüphelilerle ilgili emniyet veri tabanı, açık kaynak, sosyal medya, HTS detay dökümlerinden analizler yapıldı. Çeşitli kurumlardan soruşturmaya ilişkin birtakım bilgiler temin edildi.



Veriler aracılığıyla FETÖ/PDY yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi, örgütün yapılanması ortaya çıkarıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde edilen şüphelilere yönelik etaplar halinde operasyonlar başlatıldı.



Hava Kuvvetleri personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 4 etapta gerçekleştirilen operasyonlarda 333 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



- FETÖ yapılanmasına 'fabrika' benzetmesi



Alınan bilgiler ve deliler doğrultusunda örgütün yapılanması tamamen deşifre edilerek şeması ortaya çıkarıldı. Polis, örgüt şemasını hazırlamak için adeta iğneyle kuyu kazar gibi çalıştı. Örgütün gizliliği ön planda tutarak devletin içine sızmak için oluşturduğu birimlere ilişkin ayrıntılara ulaşıldı, şüpheliler tek tek belirlendi. Eleman temin etme ve devlet içinde paralel yapılanma şeklindeki illegal faaliyetlerde kilit pozisyonda olan kişiler deşifre edildi.



Loğoğlu ve ekibi, bilgi sahibi, müşteki, şüpheli olmak üzere 2 bin kişinin ifadesine başvurdu. Tespit edilen şüphelilerin çoğunun örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öğrenildi.



Şemanın en başındaki 'Türkiye imamına' bağlı 'bölge imamları'nın bulunduğu, örgütün, 17-25 Aralık sürecinden sonra bölgeleri 7'den 5'e düşürdüğü belirlendi. 'İç Anadolu bölge imamı'na 23 ilin bağlı olduğu tespit edildi.



İki 'İç Anadolu bölge imamı'nın yer aldığı örgütün Konya'da görev yapan 9 'il imamı' tespit edildi. 1981'den bu yana yapılanma içine giren örgütün, sadece Konya'da oluşturulan yüzlerce sohbet grubuyla binlerce kişiye ulaştığı kaydedildi. Konya'da örgütle ilgili bin 100 ev belirlendi.



Polis, şemayı 'sivil yapılanma' ve 'eğitim yapılanması' olarak iki bölüme ayırdı. Fabrika gibi çalıştığı belirtilen örgütün, isteğe göre eleman yetiştirdiği tespit edildi. Ürün olarak değerlendirilen örgüt mensuplarının yetiştirildiği yer olan eğitim yapılanması, şemada 'kırmızı' olarak gösterildi.



Sivil yapılanmadan sağlanan 'himmetler'in eğitim yapılanmasına aktarıldığı belirlendi.



Örgüt için en değerli bölümü ise ünite yapılanmasının oluşturduğu, 'kurum ve mahrem ünite'ler olarak ikiye ayrılan bölümde, mahrem ünitelerde, 'askeriye, emniyet, adliye, avukatlar, akademisyenler'in bulunduğu tespit edildi.



Örgütün ihtiyaca göre zeki çocukları belirleyip, küçük yaşlardan itibaren bir amaca yönlendirerek hizmet etmeleri için hazırladığı kaydedildi. Kaynak : AA