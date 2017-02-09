USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Erdoğan ve Trump anlaştı!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin olumlu geçtiğini vurgulayarak, İki liderin en kısa zamanda görüşeceğini açıkladı.

Güncel / 9 Şubat 2017 Perşembe 03:01
Erdoğan ve Trump anlaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından bilgi alındı. Alınan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; telefon görüşmesi son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu ön plana çıktı. Terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a başkanlık görevinde başarılar diledi.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz darbe girişimine değinerek ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söyledi. Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini söyledi.

EL-BAB VE RAKKA'DA BİRLİKTE HARAKET ETMEK İÇİN ANLAŞTILAR

İki lider, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı. Türkiye-ABD arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımlar görüşüldü.

EN KISA SÜREDE GÖRÜŞECEKLER

Erdoğan ve Trump en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldı.
Her iki lider, Türkiye ve ABD’nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurgulayarak iki ülkenin, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

Amerika Birleşik DevletleriTelefon GörüşmesiTerörle MücadeleCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı