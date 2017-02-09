USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Erdoğan 'Bulun' talimatı vermişti! Öğrencisiyle evlenip kaçtı..

2012 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bulun' talimatı verdiği öğretmen Mesut T. yine kaçtı..

3. Sayfa / 9 Şubat 2017 Perşembe 16:45
Erdoğan 'Bulun' talimatı vermişti! Öğrencisiyle evlenip kaçtı..

Sakarya'da, 7 Nisan 2012'de meydana gelen olayda, fen bilgisi öğretmeni olan Mesut T., çarşaf giyip kadın kılığına girerek dişçiye gelen kendisinden 20 yaş küçük öğrencisi 14 yaşındaki A.A.'yı, annesinin yanından kaçırdı.

Ailenin bir televizyon programına çıkması üzerine dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bulun' talimatı verince, 115 gün sonra Kocaeli'nde yakalanan öğretmen, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dosya temyize gönderilirken, Mesut T. ise geçen yıl Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında tahliye edildi. Ancak Yargıtay cezayı onayınca Mesut T. kayıplara karıştı.

Bu arada Mesut T.'nin kaçmadan önce 18 yaşına basan eski öğrencisi A.A. ile evlendiği ve birlikte ortadan kayboldukları belirlendi. Kaynak : Sabah

TelevizyonFen BilgisiÖğretmenDenetimli Serbestlik YasasıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı