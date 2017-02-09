‘El Bab’dan sonra sırada Rakka var’

SURİYE’de El Bab’ı terör örgütü DEAŞ’ın elinden almak için TSK destekli Suriyeli muhaliflerin operasyonları tüm hızıyla sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ankara’daki Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı’na katılan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştü.



Görüşmenin ardından Suudi bakanla birlikte basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini sorması üzerine iki liderin son derece faydalı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin bugüne kadar DEAŞ ile mücadelede nasıl etkili olduğunu, neler yaptığını açık ve net şekilde Sayın Trump’a da telefon görüşmesinde anlatmıştır” dedi. İki liderin görüşmesinde bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğini de ele aldıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte DEAŞ için üç kritik şehir var. Suriye’de El Bab ve Rakka, Irak’ta Musul. Bu şehirlerden DEAŞ’ın temizlenmesi ve yenilgiye uğratılması için ortak mücadele etme konusunda iradeyi de belirtmişlerdir. Bu sebeple önümüzdeki süreçte öncelikle El Bab operasyonun bir an önce tamamlanması gerekiyor” diye konuştu.









OBAMA’YA SÖZ DİNLETEMEDİK



Rakka operasyonu konusunda ise Çavuşoğlu şunları söyledi: “Bundan sonraki hedef tabii ki Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun da başka terör örgütleriyle değil, doğru kişilerle yapılması gerekiyor... Arazide de muhalif güçlerle, yani ılımlı muhaliflerle, Özgür Suriye Ordusu ile işbirliği yapmamız gerekiyor. DEAŞ gibi bir terör örgütü ile mücadelede diğer terör örgütlerine bel bağlamamız lazım. Aksi takdirde Suriye’nin geleceği için çok ciddi hata olur. Bir önceki yönetime anlatmaya çalıştık, maalesef sözümüzü de dinletemedik. Aslında sadece ideolojisi farklı hedefleri bakımından DEAŞ’tan farklı olmayan bir terör örgütüne destek verildi. Bu da bizi üzmüştür. Biz, tüm bu şehirlerde ve genel anlamda DEAŞ ile mücadele konusunda ABD ile işbirliği yapacağız” ifadelerini kullandı.



TRUMP’TAN OLUMLU YANIT ALDIK



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın önceki gece yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgiler verdi. Kalın, “DEAŞ’ın Rakka’dan temizlenmesi için Türkiye’nin sunduğu somut bir plan var, bu konuyu detaylı konuşmaya devam ediyoruz. Bu somut öneri karşısında Trump’tan olumlu yanıt aldık, siyasi talimat alınmış oldu. CIA direktörünün Türkiye ziyaretinde bu konular detaylı ele alınacak” dedi.