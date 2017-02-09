El Bab'dan kara haber: 3 askerimiz şehit oldu

TSK, El Bab'da Rus jetlerinin kazaen TSK unsurlarını vurması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da yürütülen operasyonda 3 askerimiz şehit düşerken 11 askerimiz ise yaralandı.
'RUS SAVAŞ UÇAKLARI KAZAEN VURDU'
TSK, yayınladığı açıklamayla bölgedeki Rus savaş uçaklarının kazaen TSK unsurlarını vurduğunu duyurdu:
'3 ASKERİMİZ ŞEHİT'
'Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.'