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El Bab'dan kara haber: 3 askerimiz şehit oldu

TSK, El Bab'da Rus jetlerinin kazaen TSK unsurlarını vurması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Güncel / 9 Şubat 2017 Perşembe 17:52
El Bab'dan kara haber: 3 askerimiz şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da yürütülen operasyonda 3 askerimiz şehit düşerken 11 askerimiz ise yaralandı.

'RUS SAVAŞ UÇAKLARI KAZAEN VURDU'
TSK, yayınladığı açıklamayla bölgedeki Rus savaş uçaklarının kazaen TSK unsurlarını vurduğunu duyurdu:

'3 ASKERİMİZ ŞEHİT'
'Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.'

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