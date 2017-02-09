El Bab'da askere hain saldırı

Suriye'de sürdürülen ve dün 5 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde yine terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında, yaralı askerler olduğu bildirildi.



TÜRK ASKERİNİN BULUNDUĞU ALAN HEDEF ALINDI



Çatışmaların son günlerde yoğunlaştığı Suriye'nin El Bab bölgesinde bu sabah DEAŞ'lı teröristler yine Türk askerlerinin bulunduğu alanı hedef aldı. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda yaralı askerler bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, bölgeden tahliyesi yapılan askerlerin tedavisi için Gaziantep ve Kilis'teki hastaneler alarm durumuna geçirildi.