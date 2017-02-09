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El Bab'da askere hain saldırı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da yürütülen operasyonlar sırasında DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaralı Türk askerlerinin olduğu bildirildi.

Güncel / 9 Şubat 2017 Perşembe 11:05
El Bab'da askere hain saldırı

Suriye'de sürdürülen ve dün 5 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde yine terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında, yaralı askerler olduğu bildirildi.

TÜRK ASKERİNİN BULUNDUĞU ALAN HEDEF ALINDI

Çatışmaların son günlerde yoğunlaştığı Suriye'nin El Bab bölgesinde bu sabah DEAŞ'lı teröristler yine Türk askerlerinin bulunduğu alanı hedef aldı. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda yaralı askerler bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, bölgeden tahliyesi yapılan askerlerin tedavisi için Gaziantep ve Kilis'teki hastaneler alarm durumuna geçirildi.

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