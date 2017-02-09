Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, dün 3,75 seviyesinin üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçerek günü, yüzde 0,71 azalışla 3,7170 seviyesinden tamamladı.



Yeni güne yatay başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla 3,7190 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 3,9720, sterlin/TL ise yüzde 0,10 gerileyerek 4,6560'tan işlem görüyor.



Avrupa tarafında dün, Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, Brexit'in İngiliz finansal sistemi üzerindeki olası etkilerini değerlendirdiği çalışmasında, Brexit'in, Londra'daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin etti. Buna karşın sterlin/dolar paritesi yatay bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi Brexit ve Fransa seçimlerine ilişkin endişelerin ağır basması ile düşüş eğilimini dün de devam ettirerek 1,0641'e kadar geriledi ve 1,0680 seviyelerinde dengelendi.



Dolar endeksinin dar bant içinde yatay bir seyir izlemesine karşın dün TL'nin dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti.



Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.



Avro Bölgesinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin döviz piyasasının yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğine değinen analistler, dolar/TL'de 3,7550'nin direnç, 3,7000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu dile getirdi.



Kaynak : AA