Dernek ablası böyle getirildi!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'de yaptığı operasyonda FETÖ ablası olduğu iddia edilen Ü.N.Ç.'yi gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi.



Emniyetteki işlemleri biten Ü.N.Ç. adliyeye sevk edildi.



Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen Ü.N.Ç.'nin özel bir okulda öğretmenlik yaptığı ve Bolu'daki FETÖ'ye bağlı derneklerden sorumlu olduğu öğrenildi.





Kaynak : İHA