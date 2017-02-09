USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Dernek ablası böyle getirildi!

Bolu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ ablası olduğu iddia edilen Ü.N.Ç. adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 9 Şubat 2017 Perşembe 13:48
Dernek ablası böyle getirildi!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'de yaptığı operasyonda FETÖ ablası olduğu iddia edilen Ü.N.Ç.'yi gözaltına alınarak Bolu'ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri biten Ü.N.Ç. adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir akrabasının evinde saklandığı tespit edilen Ü.N.Ç.'nin özel bir okulda öğretmenlik yaptığı ve Bolu'daki FETÖ'ye bağlı derneklerden sorumlu olduğu öğrenildi.


Kaynak : İHA

İl Emniyet MüdürlüğüÖğretmenlikFetö Terör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıGenç Kadın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı