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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki liderin Suriye konusunu görüştüğü belirtildi.

Siyaset / 9 Şubat 2017 Perşembe 17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Suriye'de askeri işbirliğini artırma konusunu ele aldığı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye'de DAEŞ'e karşı askeri işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Rusya Devlet BaşkanıCumhurbaşkanıVladimir PutinRecep Tayyip Erdoğan


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