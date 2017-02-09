Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Suriye'de askeri işbirliğini artırma konusunu ele aldığı belirtildi.



Kremlin'den yapılan açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye'de DAEŞ'e karşı askeri işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.