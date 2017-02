Can Dündar ve Temelkuran Soros'un yazarı oldu

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Index on Cencorship 'Sansür Endeksi' isimli bir site kuruldu. Sitede Türkiye aleyhtarı propaganda yapılarak Avrupa kamuoyu manipüle edilmeye çalışılıyor. Sitede Can Dündar-Dilek Dündar, Ece Temelkuran, Yavuz Baydar gibi FETÖ’ye yakın isimler yazdırılıyor.



FETÖ'CÜLER İŞBAŞINDA



Index on Cencorship adlı sitede FETÖ’cü gazeteci Bülent Korucu’nun, Türkiye’de ‘Hayır’ kampanyası başlatanları savunan yazılar yazılması dikkat çekiyor. Sitede bir yazının başlığı “Türkiye’de gazetecinin karısı rehine olarak polis tarafından rehine alındı” şeklindeyken bir başka yazıda bir yazarın “İnsanların yöneticisi ve şeytanının bir araya gelmesi en kötü zamanlardır” şeklinde. Sitenin baş finansörü ise Türkiye’deki birçok olayda parmağı olan George Soros’un sahibi olduğu Açık Toplum Enstitüsü. UNESCO, Google, Facebook da mali destek veriyor.



Dündar'dan yalan furyası



Sitede Yavuz Baydar, Ahmet Altan’ın tutuklanmasını eleştiren bir yazı kaleme alırken, Can-Dilek Dündar ikilisi ise Can Dündar’ın Türkiye’ye dönmezse bir daha ülkede bulunan eşini görememekle tehdit edildiği yalanını ortaya atıyorlar. Sitede Ece Temelkuran’ın Türkiye aleyhtarı çok sayıda yazı kaleme aldı.