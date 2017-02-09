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Bu işaretlemeler envanter için

aksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların ‘işaretlenmesi’ çevrecileri ayağa kaldırdı. Ancak ağaçların kesileceği iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Güncel / 9 Şubat 2017 Perşembe 03:13
Bu işaretlemeler envanter için

Kültür Bakanlığı’na bağlı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun, ağaçların devletin envanterine işlenmesi amacıyla rölövesinin çıkarılmasını istediği, bu amaçla ‘işaretleme’ çalışmasının İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden bir ekip tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Kent dokusunu tamamlayan, kent imajına etkisi olan grup, dizi veya tek ağaçlar için, 2863 sayılı Yasa uyarınca, “Korunması Gerekli Anıt Ağaç” olarak Koruma Kurulu’ndan karar alınması gerekiyor. Korunması gerekli anıt ağaçlardan yaşlanmış veya hastalanmış olanlar, ilgili kuruluşlarca hazırlanacak teknik raporlar doğrultusunda, Koruma Kurulu tarafından alınacak kararla kaldırılarak, yerine yenisi dikilebiliyor.

İstanbul Üniversitesi


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