Bu hafta 6 film vizyona girecek

David Leitch ile Chad Stahelski'nin yönettiği ve Keanu Reeves, Laurance Fishburne, Bridget Moynahan, John Leguizamo ile Ruby Rose'un oynadığı 'John Wick 2' izleyici ile buluşacak.



Eleştirmenlerce, 2014 yılının başarılı aksiyon filmlerinden biri olarak gösterilen John Wick'in devam filmi, emeklilik günlerinden geri dönmek zorunda kalan John Wick'in zorlu görevine odaklanıyor.



İlk filmde intikam hırsıyla yanıp tutuşan John Wick, emekli olmuş ve tetikçilikten uzak bir hayat kurmuştur. Fakat karanlıklar arkasında işlerini yürüten suikastçı birliğinin tehdidi nedeniyle Wick işine geri dönmek zorunda kalır ve bir anda dünyanın sayılı tetikçilerini karşısında bulur.



- 'Karanlığın Elli Tonu'



Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Bella Heathcote, Tyler Hoechlin, Kim Basinger ve Jennifer Ehle'nin oynadığı filmin yönetmen koltuğunda James Foley var.



E. L. James'in çok satan roman serisinin sinemaya uyarlanan ikinci filmi 'Karanlığın Elli Tonu', Christian ve Ana'nın tutku ve tehlike arasında gidip gelen ilişkisini anlatıyor.



İlk filmdeki olayların ardından egosu ciddi anlamda hasar alan Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) ile yeniden beraber olmak ister. İki taraf da bazı tavizler vererek aralarında öncekinden daha sağlam bir ilişki kurmaya başlar ancak Christian'ın geçmişindeki karanlık olay ve kişiler, bu ilişkiye rahat vermeyecektir.



- 'Çakı Gibi'



Dan Kwan ve Daniel Scheinert'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead, Richard Gross ve Marika Casteel gibi isimler yer alıyor.



ABD yapımı dram ve komedi karışımı film, ıssız bir adada intihar etmek üzereyken bulduğu bir ceset ile yeniden hayata tutunan Hank adındaki bir gencin hikayesini konu ediniyor.



- 'Enkaz'



Alpgiray M. Uğurlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği 'Enkaz', bir deprem sonrasında yaşananları anlatıyor.



Akasya Asıltürkmen ile Berke Üzrek'in başrolünde yer aldığı film özetle şöyle:



'İstanbul'un büyük kısmını yıkıntılar altında bırakan bir depremde betonların altında kalan Nisa, enkazdan kendi çabasıyla kurtulmaya çalışır. Tek başına doğaya adapte olmaya çalışan Barış ise her gün kameraya bakarak yaptıklarını video günlüklerine anlatır. Enkaz altında kalan da enkaz altından çıkan da telafisi giderilemeyecek hasarlara sahiptir.'



- 'İsra ve Sihirli Kitap'



R. Kan Albay'ın yönetmenliğini yaptığı filmde Isra Dela, R. Kan Albay, Sven Van der Linden, Valerie Deridder ve Tamer Karadağlı rol aldı.



Valerie Deridder'in senaryosuna imza attığı Belçika yapımı fantastik-macera filmi, okul gezisi ile bir kütüphaneye ziyarete giden ve orada kütüphanenin gizemli bir bölümüne ulaşan 9 yaşındaki bir çocuğun burada şahit olduğu gizemli olayları konu alıyor.



- 'Lego Batman Filmi'



Chris McKay'in yönettiği animasyon türündeki filmin seslendirmelerini Rosario Dawson, Will Arnett, Ralph Fiennes ile Michael Cera yaptı.



Çok bencil bir karaktere sahip olan ve yıllardır yalnız yaşayan Batman, bu Lego filminde yanına aldığı Robin ile kendini yeniden keşfetme yolculuğuna çıkacak ve Gotham'ı Joker'in elinden kurtarabilmek için takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu öğrenecek. Kaynak : AA