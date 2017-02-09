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Bekir Bozdağ'dan referandum açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum tarihinin 16 Nisan olarak öngörüldüğü söyledi.

Siyaset / 9 Şubat 2017 Perşembe 10:33
Bekir Bozdağ'dan referandum açıklaması

TRT habere konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, referandum konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir tereddütü olmadığını belirterek 'Referandum tarihi 16 Nisan olarak ön görülüyor.' dedi. Bakan Bozdağ sözlerine şöyle devam etti;

AK PARTİ VE MHP'DEN FİRE OLMAZ

'Referandum sürecinde AK Parti ve MHP'den fire olmaz. Bahçeli'nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu.

CHP AYM'ye başvurabilir zaten alışkanlıkları böyle. Halka sorulacak bir konuda AYM'ye gitmek siyasi etiğe uymaz.'

Bekir BozdağAdalet BakanıAnayasa ReferandumuReferandum


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