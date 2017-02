Bazı hastalıkların nedeni stres

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Stres (gerginlik), vücudumuza ya da zihnimize dışarıdan ya da içeriden gelen herhangi bir uyarıya verdiğimiz tepkidir. Hava koşulları(aşırı soğuk, aşırı sıcak), aşırı tempoda çalışmak, egzersiz yapmamak, ağır çalışma koşulları, ekonomik sorunlar, fiziksel hastalıklar, trafik, aşırı kalabalık, işsizlik, aile içi çatışmalar, terörizm gibi bir sürü konu strese neden olabilir. Bununla birlikte, stres her zaman kötü bir durum değildir. Bize tedbirler aldırır. Örneğin karşıdan karşıya geçerken üzerimize hızla bir araba geldiğini görürsek, bu bizde stres yaratır. Bunun sonucunda hızlı hareket edip, karşıya geçeriz. Böylece herhangi bir zarar görmeyiz. Bu olumlu bir durumdur. Aksi takdirde vurdumduymaz davranırsak, böyle olaylarda zarar görürüz. Ancak her yaşadığımız durumu; üzerimize araç geliyor kadar sıkıntılı hissedersek, bu artık zarar verici bir duruma neden olur” dedi.



Stres durumunda vücudumuzda, neredeyse her organımızın tepki verdiğini anlatan Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, “Hepsi aşırı bir şekilde çalışmaya başlar. Kalbimiz daha fazla atar, kan şekerimiz yükselir. Bütün kaslarımız kasılır, vücudumuz kızarır. İç organlarımızın damarlarında kasılma olur, Beynimize daha fazla kan gider, aşırı bir heyecan ve panik durumu yaşarız. Baş edebileceğimizden daha fazla ve uzun süren stres, bizi hastalandırabilir. Stres sonucu bedensel ve ruhsal hastalıklar oluşabilir” diye konuştu.



15 HASTALIK



Üney, stresin neden olduğu rahatsızlıkları şöyle sıraladı:



'1. Baş Ağrıları: Stresli durumda baş ağrıları sıkça görülür, Migren ve gerilim tipi baş ağrılarının çoğunluk nedeni strestir.



2. Mide Sorunları: Aşırı gerginlik sonucu; mide ülseri, reflü (mide içeriğinin ağıza gelmesi), hazımsızlık görülebilir.



3. Barsak Sorunları: Kabızlık, ishal, irritabl kolon sendromu (spastik kolon), şişkinlik, gaz şikâyetleri oluşabilir.



4. Cilt hastalıkları: Saçkıran, ürtiker (kurdeşen), egzama, tedaviyle düzelmeyen kaşıntı ve alerjilerin altında yoğun stres olabilmektedir.



5. Göz seğirmeleri streste sık görülür.



6. Vücut ağrıları: Geçmeyen boyun ağrıları, bel ağrıları, fibromiyalji, vücutta katılık hissi görülebilir.



7. Kalp hastalıkları: Hipertansiyon, kalp krizi çoğunlukla aşırı stresli kişilerde görülebilmektedir.



8. Ruhsal sorunlar: Depresyon, Kaygı bozuklukları, Panik bozukluk gibi hastalıklar, gergin kişilerde daha sık görülmektedir.



9. Aşırı kilo alma ya da kilo kaybı gerginlik yaşayan kişilerde sıktır.



10. Hamile kalamama: Herhangi bir fiziksel problem olmamasına rağmen, çiftin aşırı çocuk istemesi de stres yaratabilir ve bu nedenle hamilelik gerçekleşmeyebilir. Bununla birlikte adet düzensizlikleri ve adetten erken kesilme de stresli kişilerde sıktır.



11. Cinsellikle ilgili sorunlar: Özellikle isteksizlik, soğukluk sıklıkla gerginlik kökenlidir.



12. Vücutta uyuşukluklar, karıncalanmalar



13. Unutkanlık, zihinsel karışıklık, konsantrasyon sorunları, dalgınlık sorunları



14. Beyin kanamaları, daha çok stresli kişilerde yoğun gözükmektedir.



15. Stres bazen kontrol altında olan tansiyon ve şeker hastalıklarının, tekrar bozulmasına neden olabilir'.



Stresle baş edebilmek için mutlaka kendinize zaman ayırmalısınız, dinlenmenize dikkat etmelisiniz. Egzersiz yapmak ve hobi edinmek stresle mücadelede önemli yöntemlerdir.



Kaynak : İHA