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ABD tarihinde bir ilk! Göreve başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanı adayı Betsy DeVos, Amerikan Senatosu'ndan onay aldıktan sonra yemin ederek resmen göreve başladı.

Dünya / 9 Şubat 2017 Perşembe 02:57
ABD tarihinde bir ilk! Göreve başladı

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ'nün bakan olmaması için çok uğraştığı hatta hakkında kara propaganda başlattığı DeVos’u Eğitim Bakanlığı'na getirdi.

DeVos'un senatodan onay alması sırasında ABD tarihinde bir ilk yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Eğitim Bakanlığı'na atanan Betsy DeVos, bu göreve kabulü için senatoda yapılan oylamada 50 'hayır', 50 de 'evet' oyu aldı. Ortaya çıkan durum karşısında DeVos'un yardımına ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yetişti. ABD tarihinde ilk kez bir kabine görevlisi bir Başkan Yardımcısının oyu ile yeter sayıya ulaştı ve DeVos'un Eğitim Bakanlığı görevi onaylandı.

Senatoda 48 temsilcisi olan Demokrat Partililer, Cumhuriyetçi Partili Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Maine Senatörü Susan Collins'in de DeVos'un Eğitim Bakanı olmasına karşı oy kullanmaları sonucu 50 oy sayısına ulaşarak bakan adayının onay almasına engel oldu. Yasa gereği Senatodaki eşitlik durumunda oy hakkı bulunan Başkan Yardımcısı Pence, Senatoya gelerek evet oyu kullandı ve 51 oya ulaşan DeVos'a bakanlık yolunu açtı.

Eğitim Bakanı DeVos, Başkan Yardımcısı Mike Pence önünde ettiği yemin töreninin ardından resmi olarak göreve başladı.

BakanlıkAlaskaPropagandaDonald Trump


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