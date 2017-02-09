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22 yaşındaki genç kızı öldüresiye dövüp...

Eskişehir'de darbedilerek ağır yaralanan ve sokakta baygın halde bulunan 22 yaşındaki genç kız tedavi altına alındı Genç kıza zorla fuhuş yaptırılmak istendiği öne sürüldü.

3. Sayfa / 9 Şubat 2017 Perşembe 17:01
22 yaşındaki genç kızı öldüresiye dövüp...

Eskişehir'de darbedilerek ağır yaralanan bir genç kız sokakta baygın bulundu.

Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'de yarı baygın ve darbedilmiş bir kadın gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi.

Vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan ve adının Bahar İ. (22) olduğu öğrenilen kadın, sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bahar İ'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bir kafede çalışan Bahar İ'nin, zorla fuhuş yaptırılmak için biri kadın 2 kişi tarafından bir eve kapatıldığı ve burada darbedildiği iddia edildi.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Kaynak : AA

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