Türkiye bunu yapacak tek ülke olacak

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çayın Türkiye açısından milli ve stratejik bir ürün olduğunu hatırlattı.



Erdoğan “Türk Çayı Doğu Karadeniz Bölgesi ve ülkemiz için stratejik ve milli üründür. Bölgenin tarım havzası ilan edilmesi ve akabinde organik tarıma geçiş Türk çayına ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracaktır. Ayrıca bölgenin organik tarıma geçmesi halk sağlığının ve tüketicinin korunması anlamında çok önemlidir. Organik çaya geçişle birlikte herkesin kafasında nasıl olacak, nasıl uygulanacak, zarar mı edeceğiz gibi birçok soru oluştu. Tüm üreticilerin ve sanayicilerin içi rahat olsun uzun vadede organik tarım çay sektörüne önemli kazançlar sağlayacaktır” dedi.



'Organiğe geçiş sağlık için önemli'



Erdoğan, Türk çay sektöründe organiğe geçişin gelecek kuşakların halk sağlığı açışından önem taşıdığına vurgu yaparak, “Ülkemiz açısından organik tarıma geçişle birlikte; çevre korunarak yeni nesillere sağlıklı bir gelecek hazırlanacak, gelecek nesillere sürdürülebilir temiz ve kullanılabilir tarımsal alanlar bırakılacak, köyden kente göç önlenecek, su kaynakları ve su havzaları korunarak daha sağlıklı hale getirilecek, çay üretici gelirini artırarak ve bölgenin ekonomik seviyesi yükselecek, Dünyada tercih edilebilir ürünler üreterek ihracat arttırılacak. Ayrıca organik tarımla birlikte toprak ve su doğal dengesinde olacağı için derelerimizde ve denizimizde balık miktarı yeniden artmaya başlayacak, eski dengeler yeniden oluşacak. Yok olmaya yüz tutmuş canlı ve endemik bitki türlerinin yeryüzünden silinmesi önlenecek ve sayıları yeniden artacak. Sağlıklı yaşam ve gelecek projesi olan organik tarım, hem gelirimizi artıracak hem de bize ve çocuklarımıza daha sağlıklı bir yaşam imkanı sunacak” diye konuştu.







'Dünyada tek olacak'



Erdoğan, Türk çay sektörünün organik üretime geçmesi ile dünyada tüm çay üretim alanlarında organik üretim gerçekleştiren tek ülke olacağını ifade etti.



Erdoğan konuyla ilgili olarak, “Dünya çay ticareti açısından bakarsak eğer; herkesin bildiği üzere Dünyada hastalıkların çoğalmasıyla organik üretim trendi yükselmiştir. Artık ülkeler özellikle organik ürün talep etmekteler. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya, Finlandiya, İsviçre, Kanada ve Rusya olmak üzere tüm dünya ülkeleri organik tarım ürünlerini tercih ediyor. Türk çay sektöründe herkesin bildiği gibi kimyasal ilaç kullanılmamakta fakat kimyasal gübreleme yapılmaktaydı. Aslında yarı organik olan Türk çayı bu uygulamayla tam organiğe geçiş yapmıştır. Çay sektörü bu sevindirici gelişmeyle Dünya çay üretici ülkeler arasında tek ülke konumunda olacaktır. Ülkemize önemli ekonomik girdi kazandıracak organik çay üretimini bir üretici, bir sanayici ve bir tüketici olarak destekliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” Şeklinde konuştu.







Kaynak : İHA