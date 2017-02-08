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Rusya'dan skandal açıklama: PKK terör örgütü değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü PKK ile Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG'yi terörist örgütler olarak görmediklerini açıkladı.

Dünya / 8 Şubat 2017 Çarşamba 20:59
Rusya'dan skandal açıklama: PKK terör örgütü değil

Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Botsan-Harçenko, "Rusya'da bu örgütler resmi olarak teröristler listesinde değil. Bu bir gerçek, durum böyle" dedi.

Yetkili, "Bunun yanında her somut olayı, faillerin suç düzeyine ilişkin araştırma sonuçlarına bağlı olarak terör eylemleri olarak değerlendiriyoruz" diye kaydetti.

Dışişleri BakanlığıRusyaTeröristler


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