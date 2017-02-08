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ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İstanbul ve Ankara'da EVET oyları önde gidiyor. İzmir'de ise HAYIR oyları yüzde 50,4 oranında.

Siyaset / 8 Şubat 2017 Çarşamba 09:32
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği paketiyle ilgili anket şirketlerinin araştırmaları devam ediyor. Yaptığı anketlerle başarılı sonuçlar alan ORC araştırma şirketi, bu kez referandum öncesi seçmenin nabzını tuttu.

3 BÜYÜKŞEHİR
Şirket; İstanbul, Ankara ve İzmir'de 9250 seçmene referandumdaki tercihini sordu.

İSTANBUL-ANKARA EVET DİYOR
Sonuçlara göre; Ankara seçmeni yüzde 55 oranında EVET derken, İstanbul seçmeni yüzde 53,7 oranında EVET dedi. İzmir'de ise seçmenlerin yüzde 50,4'ü HAYIR diyor.

AK PARTİ YİNE BİRİNCİ SIRADA
Ankette, seçmenlerin siyasi parti tercihlerine de yer verildi. Bugün seçim olsa, İstanbul ve Ankara'da AK Parti birinci sırada yer alırken İzmir'de CHP birinci sırada yerini aldı.






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