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Mersin’de eski sevgili dehşeti!

Mersin’in Silifke ilçesinde 24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

3. Sayfa / 8 Şubat 2017 Çarşamba 14:45
Mersin’de eski sevgili dehşeti!

Edinilen bilgiye göre, olay Silifke ilçesine bağlı Taşucu Kum Mahallesi 390 sokaktaki apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, 1 yıl önce kiraladığı evde yalnız yaşamaya başlayan Büşra Uzun, eski erkek arkadaşı Hakan Y.'den bir süre önce ayrıldı. Eski sevgilisi tarafından tehdit edilen genç kadın, akşam geç saatlerde evine döndüğünde, Hakan Y. ile karşılaştı.



Büşra Uzun ile konuşmak isteyen Hakan Y. eve girmek istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Y., üzerindeki bıçakla genç kadını karnından ve sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere düşen Büşra Uzun bu sırada arkadaşlarını arayıp yardım istedi.



Çığlıkları duyan komşular ise olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybeden Büşra Uzun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hakan Y. ise cinayette kullandığı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hakan Y., Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaynak : İHA

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