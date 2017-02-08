Leyla Zana serbest bırakıldı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı. Zana, adliyedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için 'zorla getirme' kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı.



Zana, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA



Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, savcılık tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, adli kontrol şartıyla Zana'yı serbest bırakılmasına karar verdi.



Leyla Zana mahkemye sevk edildi