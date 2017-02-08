USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Leyla Zana serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zana adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Siyaset / 8 Şubat 2017 Çarşamba 17:34
Leyla Zana serbest bırakıldı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana gözaltına alındı. Zana, adliyedeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturmada adresine tebligat yapılmasına rağmen ifadeye gitmediği için 'zorla getirme' kararı çıkartılan Milletvekili Zana, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Zana, emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA

Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, savcılık tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, adli kontrol şartıyla Zana'yı serbest bırakılmasına karar verdi.

Leyla Zana mahkemye sevk edildi

Adli KontrolMilletvekiliLeyla ZanaHdpDiyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı