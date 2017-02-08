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Leyla Zana mahkemye sevk edildi

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana Diyarbakır' da gözaltına alındı. Zana adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Güncel / 8 Şubat 2017 Çarşamba 15:49
Leyla Zana mahkemye sevk edildi

TBMM'deki yemin sırasında yaptığı yemin sayılmadığı için yasama faaliyetlerine katılamayan ve danışmanları ile sekreterleri alınarak Meclis'teki odası boşaltılan ve aylardır Diyarbakır'ın Silvan İlçesine bağlı bir köyde yaşayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, bugün Diyarbakır'a geldiği sırada kent girişindeki polis noktasında gözaltına alındı.

Yakınlarının ifadesine göre, polisler Zana'ya hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınması için gözaltı kararı olduğunu bildirdiler.

Zana, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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