Kitaplar ultraviyole ışınları ile temizleniyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Merkez Kütüphanesi'ne kurulan “Book Shower” isimli kitap temizleme makinesi, 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyıl döneminde yurt dışından getirilerek öğrenciler, akademik personel, idari personel ve bütün kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Ülke çapında birçok üniversitede bulunan kitap temizleme makinesinden farklı olan “Book Shower” cihazı, aynı anda ve kısa süre içerisinde 5 adet kitabı ultraviyole ışınlar sayesinde temizleme özelliğine sahip.



Eşmeli: “Aynı anda beş adet kitabı ultraviyole ışınlar sayesinde temizleniyor”



“Book Shower” isimli kitap temizleme makinesini tanıtan Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Mustafa Eşmeli, “Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde hizmete sunduğumuz ‘Book Shower' isimli kitap temizleme makinemiz diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan kitap temizleme cihazlarından biraz farklı. Bizim hizmete sunduğumuz kitap temizleme cihazımız aynı anda 5 adet kitabı ultraviyole ışınlar sayesinde temizliyor ve kuru sistem hiçbir kimyasal madde kullanmadan kitaplarımızı 50 saniye gibi kısa bir sürede beş adet cihazımızı temizliyoruz” dedi.







“Kitaplarımız 50 saniyede temizleniyor”



Temizleme makinesinin içine bırakılan kitapların 50 saniyede temizlendiğini belirten Mustafa Eşmeli, “Öğrencilerimizde bu kitapları kullanırken, ödünç alırken veya iade ederken temiz bir şekilde hijyenik ortamda kitapları kullanmış oluyorlar. Üniversitemize kazandırdığımız ‘Book Shower' isimli kitap temizleme cihazımız öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Kullanmış olduğumuz kitap temizleme makinesi diğer üniversitelerde de var. Diğer üniversitedekiler bir veya iki adet kitabı aynı anda 50 saniye gibi bir sürede temizlemekte. Ultraviyol ışınlar sayesinde hiçbir kimyasal madde kullanmadan kitaplarımızı temizliyoruz. Öğrencilerimiz kitapları ödünç alırken, kütüphane içerisinde kullanacağı zaman bile kitap temizleme makinesinde kitaplarını temizleyerek hijyenik bir ortamda tozlar ve belirli kirlerden arınmış bir şekilde kitaplarını temiz bir ortamda rahatlıkla kullanabilmektedir” diye konuştu.







“Öğrencilerimiz hizmetten memnun”



Merkez Kütüphanesine gelen kullanıcıların “Book Shower” isimli kitap temizleme makinesinden memnun olduklarını da belirten Eşmeli, “Okuyucularımızın raflarda duran ve zamanla tozlanan kitapları hijyenik bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. Kütüphane kullanımımızı daha çok arttıracaktır. Cihazımız yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanıldı ve devam ediyor. Bize öğrencilerimizin geri dönüşleri gayet memnun bir şekilde ve kitapları temiz bir şekilde kullanmaları için bu cihazın hizmete sunulmasından duydukları memnuniyetleri bizlere ifade ediyorlar. Kitap temizleme makinemizin, hem kendi sağlıkları açısından hemde kitapların temizlenmesi açısından gayet faydalı olacağına inanıyorum bunun içinde bütün okuyucularımızın bu cihazı kullanmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA