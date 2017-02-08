Katar'dan sınır dışı edilen çift tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bağlantıları nedeniyle Katar'dan sınır dışı edilen ve bu kapsamda geldikleri İstanbul'da gözaltına alınan çift, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında adli soruşturma yapılan ve Katar'da yaşayan şüpheliler A.A. ve eşi D.A'nın, FETÖ/PDY üyesi olmaları nedeniyle Katar'dan iade edileceğinin bildirilmesi üzerine, şüpheliler 17 Ocak'ta geldikleri Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Şüphelilerin üzerinde ve bagajlarında bulunan bilgisayar, cep telefonu, harici bellek, harddisk ve çok sayıda flaş belleğe incelenmek üzere el konuldu.



Şüphelilerin üzerinden ayrıca, E serisi 1 dolar ile üzerinde Arapça ve Türkçe el yazısıyla 'Yedi Uyurlar' (Ashab-ı Kehf) olarak bilinen 'Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Tebernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş' isimleri ve 'Kıtmir' yazılı not kağıdı bulundu.



Ele geçirilen dijital materyallerle söz konusu not kağıdı üzerindeki incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.



- FETÖ/PDY'nin tüm emir ve talimatlarını yerine getirdiler



İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.



Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 2 şüpheliyi, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.



Savcılığın sevk yazısında, terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in 'Asya Katılım Bankası'na hesap açıp para yatırın' talimatı üzerine, birçok terör örgütü üyesinin bu talimatı yerine getirdiği belirtildi.



Bu şüphelilerle ilgili hesap hareketlerinin TMSF'den sorulduğu ifade edilen yazıda, gelen cevapta şüpheliler A.A. ve eşi D.A'nın bu bankada hesabının bulunduğunun tespit edildiği, D.A'nın 5 Eylül 2014'te bankada hesap açtırdığı ve para yatırdığı, A.A'nın ise burs ve zekat açıklamaları ile para transferlerinin olduğu, yine bu hesaptan örgüt üyelerinden olan E.D'nin hesabına Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yapılmak üzere para gönderildiğinin belirlendiği aktarıldı.



Sevk yazısında şüpheli A.A'nın, kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne 2014'te yılında havale yaptığını doğruladığı, yine başka kişilere de bu şekilde havalelerinin olduğunun görüldüğü belirtilerek, eşi D.A'nın da ev almak amacıyla Bank Asya'dan hesap açarak para yatırdığını söylediği, şüphelinin bu beyanının ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğu savunuldu.



Şüphelilerin dosya kapsamına göre silahlı terör örgütü olan FETÖ/PDY'nin tüm emir ve talimatlarını yerine getirerek, örgüt üyesi oldukları savunulan yazıda, şüphelilerin silahlı terör örgütü olduğu belli olduktan sonra bile Bank Asya ve Kimse Yok Mu Derneği vasıtasıyla örgüte finansman sağlamaya devam ettikleri vurgulandı.



Bu kapsamda şüphelilerin, yurt dışından sınır dışı edilmeleri, toplanmayan delillerin karartılma ihtimalinin bulunması, yeniden kaçma ve saklanma şüphesi içinde bulundukları gibi gerekçelerle tutuklanmaları talep edildi.



- Örgüte finansman sağlama şüphesi



Sevk edilmelerinin ardından Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan şüphelilerden A.A'nın, inşaat mühendisi olarak görev yaptığını, yaklaşık 8 yıldır da yurt dışında zor şartlar altında çalıştığını söylediği öğrenildi.



İhtiyacı olan insanlara yardım amaçlı Kimse Yok Mu Derneği'ne kurban bağışı yaptığını kaydeden A.A'nın 'Ben Fetullah Gülen'i 17/25 Aralık'tan sonra araştırdım. Kendisinden uzak durmak için Katar'da bir yapılanması olup olmadığını araştırdım. Katar'da bir yapılanması yoktu. FETÖ'nün terör örgütü olduğunu düşünüyorum. Sohbet adı altında hiç bir toplantıya katılmadım. Bahsi geçen terör örgütü ile hiçbir ilgim yoktur. Bundan sonra yapacağımız en ufak bir işi de araştırıp yaparız. Bu bize ders oldu. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.' dediği belirtildi.



Şüpheli D.A'nın ise sorgusunda, 2015 yılına kadar Kimse Yok Mu Derneği'nin FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olduğunu bilmediğini savunarak, '2014 yılında faizsiz ev kredisi almak için Bank Asya'dan hesap açtırdık. Ancak bunun faiz olduğunu öğrendikten sonra yatırdığımız az miktardaki parayı geri alarak hesabı kapattım. Benim FETÖ ile ilgili herhangi bir bağım yok.' ifadelerini kullandığı kaydedildi.



Hakimlik sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği sorulan D.A, kesinlikle bir suç işlediğini düşünmediğini ve terör örgütü ile herhangi bir bağlantısının olmadığını savundu.



Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin FETÖ/PDY'nin finans kaynağı olan Bank Asya ve Kimse Yok Mu Derneği vasıtasıyla örgüte finansman sağladığına yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu, para transferleri yapılırken yazılan açıklamalar, üzerlerinde ele geçirilen dijital materyallerdeki incelemelerin devam ediyor olması, Katar'dan FETÖ/PDY'ye üye olmaları şüphesiyle sınır dışı edilmeleri, yeniden kaçma ve saklanma şüphesi içerisinde bulunmaları gibi gerekçelerle, atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verdi.



Kaynak : AA