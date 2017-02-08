USD (Alış - Satış) : 3,74 - 3,75 EURO (Alış - Satış) : 3,99 - 3,99

Kardak kayalıklarında hareketli anlar

Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında, telsiz konuşmalarına da yansıyan hareketli anlar saniye saniye görüntülendi.

Güncel / 8 Şubat 2017 Çarşamba 15:40
Kardak kayalıklarında hareketli anlar
Video için tıklayın

Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında, telsiz konuşmalarına da yansıyan hareketli anlar saniye saniye kameralarca görüntülendi.

Kardak kayalıkları arkasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunun, Türk karasularını ihlal ederek Türk karasularına kadar geldiği görüldü. Yaşanan ihlali gören Türk sahil güvenlik birimleri, 'Siz şu an Türk karasularını ihlal ediyorsunuz. Hemen bu bölgeyi terk edin' anonsu ile Yunan botunu Türk karasularını terk etmesi konusunda birkaç kez uyardı.

Bu uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk Sahil Güvenlik ekipleri arasında 10 dakika hareketli anlar yaşandı.

Hareketlilik, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla sona erdi.



- Türk savaş gemisi bölgede devriye yaptı

Öte yandan Bodrum'un Gümüşlük açıklarında bekleyen Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG-P1203 numaralı askeri gemi de Kardak kayalıkları önlerinden geçerek, Çatal Adası'na doğru seyretti.

Askeri geminin geçişi sırasında bir Türk Sahil Güvenlik botunun da askeri gemiye eşlik ettiği görüldü.

Kardak kayalıkları bölgesinde Türk ve Yunan güvenlik güçlerinin bekleyişi sürüyor. Kaynak : AA

KardakSavaş GemisiSahil Güvenlik


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı