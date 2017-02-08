Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Karadeniz'de balık popülasyonunda azalma olduğunu belirterek, balıkçıların istenen düzeyde avcılık yapamadığını belirtti.



Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in balıkçıları kısmen üzdüğünü söyledi.



Akçakoca Limanı'ndan denize açılan balıkçıların, ağları boş geri döndüğünü vurgulayan Karakaş, 'Geçtiğimiz sezonlarda ocak-şubat aylarında zaten az avcılık yapıyorduk. Şimdi ise bu avcılık ciddi oranda değer kaybetti. Kimi balıkçılar Karadeniz'den boş dönüyor, kimi arkadaşlarımız da masraf olmasın diye denize bile çıkmıyor.' diye konuştu.



Karadeniz'deki balık popülasyonunun azaldığını kaydeden Karakaş, 'Balık durumuna bakacak olursak Karadeniz'de balık kalmadı diyebilirim. Elimiz boş dönüyoruz. Karadeniz'de ne zaman ne olacağı belli olmaz ama sezon sonuna kadar avcılık varla yok arası devam edecektir.' ifadesini kullandı.



- 'Limana erken dönüyoruz'



Balıkçılardan Çağdaş Özer (30) de Karadenizli balıkçıların durumlarının kötü olduğunu dile getirdi.



'Az önce geldik denizden. Bu sezon özellikle trolcülük çok zayıf. Avcılık olmasa da her gün denize çıkıp balık durumunu kontrol etmek ve nasibimizi aramak zorundayız.' diyen Özer, şu günlerde avcılık olmadığı için erkenden limana döndüklerini aktardı.



Sıkıntılı günler yaşadıklarına dikkati çeken Özer, 'Çok az balık yakaladığımız için pahalıya tezgaha gidiyor. Bu da vatandaşı memnun etmiyor. Yakaladıklarımız balık teknesinin mazotunu zor karşılıyor. Sezon sonuna kadar biz denize çıkmaya devam edeceğiz. Elbet bir gün yüzümüz gülecek.' şeklinde konuştu.



Bu arada, Akçakoca Limanı'nda bazı balıkçılar denize açılmayarak teknelerinin bakımlarını yapıyor.



Kentteki tezgahlarda hamsinin kilogramı 13, istavrit, mezgit ve barbunun kilogramı 20 lira, çiftlik balıkları olan levrek ve çupranın da tanesi 10 liradan satılıyor.



Kaynak : AA