USD (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CANLI!..

Fransa'da vahşet !

Kuzey Fransa’daki Aire-sur-la-Lys bölgesinde bir çocuk, kentteki kanal yakınlarında ölü bulundu. Yatağını ıslattığı için ailesi tarafından cezalandırıldığı iddia edilen çocuğun kalp krizi geçirerek öldüğü bildirildi.

Dünya / 8 Şubat 2017 Çarşamba 12:01
Fransa'da vahşet !

Çocuğun babası ve annesi, çocuğu evden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bilinçsiz yatarken bulduktan sonra ambulansı aradıklarını bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, çocuğun ölmeden önce fiziksel istismara uğradığına dair kanıtlar bulundu. Çocuğun altını ıslattığı nedeniyle ebeveynleri tarafından cezalandırıldığı iddia edildiği için polis, aileyi gözaltına aldı.

Bir polis sözcüsü, “Çocuğun ölüm nedeninin soğuktan mı, kaza sonucu mu ya da bir istismar sonucu mu olduğu belirlenmeli” dedi.

Saint-Omer cumhuriyet savcısı ise, “5 yaşındaki bir çocuk şüpheli bir biçimde öldü. Yapılan açıklamalar, ortada henüz belirlenememiş tıbbi bir neden olduğunu gösteriyor. Şüpheli bir şekilde ölü bulunan çocuğun, ebeveynleri tarafından şiddete maruz kaldığı yönündeki şüphelerimiz onları gözaltına almamıza neden oldu” diye konuştu.

Kaynak : İHA

PolisCumhuriyet Savcısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı