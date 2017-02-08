Erdoğan, Körfez ülkelerine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Petrol ve doğal gaz zengini üç ülkedeki temaslarda ana gündem maddelerini ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve terörle mücadele oluşturacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna pazar günü ada ülkesi Bahreyn ile başlayacak. Bahreyn, Arap dünyasının en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Petrol, doğalgaz, inci ve hurma öne çıkan ürünleri.



Bankacılık alanındaki gelişimiyle de Arap ülkeleri içinde öne çıkan Bahreyn'de Türk işadamlarını bir çok alanda iş olanakları bekliyor. İletişim ve ulaştırma faaliyetlerinin de ülkede çok hızlı gelişmesi ile ülke yabancı yatırımcılar için bir çekim merkezi. Ülkeye çalışmak için bir çok ülkeden gelenler dikkati çekerken Hintli nüfus da günden güne artıyor.



İKİNCİ ADRES SUUDİ ARABİSTAN



Erdoğan Bahreyn'den, Körfez ve Arap Yarımadası'nın en büyük ve önemli ülkesi Suudi Arabistan'a geçecek. Ekonomisi petrole dayalı Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda. Petro-kimya sanayisi ve yapay gübre üretimi gibi sanayi kollarının yanı sıra demir-çelik sanayisi, çimento sanayisi, besin sanayisi dalları da hızla gelişiyor. Suudi Arabistan kutsal topraklara ev sahipliği yapıyor. Mekke ve Medine her Müslümanın gitmek istediği yerler. Yeni Kral Selman ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında iyi bir diyalog gelişti. Erdoğan yeni Kral ile sık sık görüşüyor. Bu ziyarette de başta ikili ilişkiler olmak üzere bir çok konu ele alınacak. Suriye ile ilgili de önemli görüşmeler olması bekleniyor.



SON DURAK KATAR



Erdoğan'ın Körfez turunda son durağı ise Katar olacak. Katar, petrol ve doğal gaz üretimi ve rezervleri nedeniyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri.



Hem Katar Emiri sık sık Türkiye'ye geliyor hem de Erdoğan Katar'a sık sık gidiyor. İkili ilişkiler sıcak. Üç tarafı deniz olan Katar'ın tek kara sınırı Suudi Arabistan'la. Ülkede yabancı işçi sayısı da çok yüksek. Katar'da inşaat, sağlık, hizmet, ulaşım ve enerji sektörlerinde daha çok yabancı işçiler çalışıyor.



BÜYÜK YATIRIM ŞANSI



Türk işadamlarının müteahhitlik ve inşaat sektöründe önemli işler aldığı Katar'da bu ziyaret sonrasında ikili ticari ilişkilerin daha da artması bekleniyor. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, Türk işadamları için bir çok alanda büyük yatırımlar ve iş olanakları sağlayabilir.



15 Temmuz darbe girişimini üç ülkede de anlatması beklenen Erdoğan, terörle mücadele konusunda da Körfez ülkelerinden destek isteyecek.