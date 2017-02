Erdoağan - Trump görüşmesinin ayrıntıları

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedildi.



Açıklamada, iki liderin, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, DAEŞ'e karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği kaydedildi.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi. Görüşmenin olumlu ve samimi geçtiği belirtilen açıklamada, müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu yapıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre görüşmede; terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları da gündeme geldi. Erdoğan görüşmede Trump'tan FETÖ ile mücadelede destek ve PYD/YPG'ye destek verilmemesini istedi.



TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.



ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin 'yakın' ve 'uzun soluklu' olarak nitelendiği açıklamada, 'iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına' vurgu yapıldı.



Açıklamada, 'Başkan Trump, ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye'nin DAEŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti' ifadelerine yer verildi.