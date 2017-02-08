USD (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Sıcak Haber : Erdoağan - Trump görüşmesinin ayrıntıları!..

Erdoağan - Trump görüşmesinin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, terör örgütü PKK ve PYD'ye desteğin kesilmesini istedi.

Dünya / 8 Şubat 2017 Çarşamba 09:38
Erdoağan - Trump görüşmesinin ayrıntıları

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı, dost ve müttefik iki ülke olduklarını vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerine dikkat çekildi.
ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, DAEŞ'e karşı sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin bir açıklama geldi. Görüşmenin olumlu ve samimi geçtiği belirtilen açıklamada, müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu yapıldığı kaydedildi.
Açıklamaya göre görüşmede; terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları da gündeme geldi. Erdoğan görüşmede Trump'tan FETÖ ile mücadelede destek ve PYD/YPG'ye destek verilmemesini istedi.

TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin 'yakın' ve 'uzun soluklu' olarak nitelendiği açıklamada, 'iki liderin, terörün her türlüsüne karşı mücadeleye bağlı olduklarına' vurgu yapıldı.

Açıklamada, 'Başkan Trump, ABD'nin, stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak Türkiye'ye desteğini bir kez daha vurguladı ve Türkiye'nin DAEŞ karşıtı kampanyaya katkılarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti' ifadelerine yer verildi.

CumhurbaşkanıAbd BaşkanıDonald TrumpRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MERKEL BİZİ NİYE ÖPTÜ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı