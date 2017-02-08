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El Bab'daki şehit sayısı 4'e yükseldi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab şehrinde bugün çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi.

Güncel / 8 Şubat 2017 Çarşamba 18:33
El Bab'daki şehit sayısı 4'e yükseldi

Türkiye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Bu kapsamda kuşatmaya alınan El Bab'da önemli tepeler ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ederken bölgeden acı haber geldi.

4 ŞEHİT, 13 YARALI
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede harekat kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 13 askerin hafif yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

58 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede havadan ve karadan DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlar sonucu ise 58 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

BaşsağlığıTürk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüTürkiyeFırat Kalkanı


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