El Bab'da kritik tepelere ele geçirildi

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab'da kritik bir eşik aşıldı. Bordo Berelilerin kritik tepeleri ele geçirdiği bildiriliyor.



Kuzey ve batı cephelerinden kuşatılan kentte batıdan ilerleyen Türk özel kuvvetleri, El Bab'ın merkezine kadar ilerledi. Gece saatlerinde kentin merkezinde sokak çatışmaları yaşandı.



Bölgeden gelen bilgiler, F-16'lar ve insansız hava araçlarının gece saatlerinde de bombardıman yaptığını gösteriyor.



Ayrıca bölgeye takviye askeri birliklerin gönderildiği belirtiliyor.



El Bab'ın doğusunda yer alan Bizaa kasabası, önceki gün terör örgütünden temizlenmişti. Bölgede çekilen görüntülerde sokak savaşlarının yaşandığı, bomba yüklü araçların ise havaya uçurulduğu yer alıyordu.







DAEŞ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE



Suriye'deki rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle, El Bab hafta başında tamamen kuşatılmış oldu. Halihazırda El Bab'ın kuzey, batı ve doğusunda Türk ordusu, güneyde ise Suriye güçleri bulunuyor. Al Jazeera, Suriye ordusunun El Bab'a 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktarıyor.



Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, DAEŞ için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor.



ON BİNLERCE SİVİL REHİN



Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Cerablus'a giren birlikler kısa sürede Azez-Cerablus hattını DAEŞ'den temizledi. Güneye doğru genişleyen harekatta düğüm El Bab'da çözülecek.



El Bab'da savaştan önce 64 bin kişi yaşıyordu, şu anda da DAEŞ'in on binlerce sivili canlı kalkan olarak rehin tutuyor. Terör örgütü, karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda.



