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Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CANLI!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 36. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor...

Siyaset / 8 Şubat 2017 Çarşamba 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor CANLI

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