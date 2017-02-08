Çin'in ilk yerli uçağı 2017'de göklerde olacak

Çin, güvertesinin de tamamlamasıyla tek koridorlu olan C919 numaralı jeti ile, 2017’in ortalarına kadar “gökyüzü yarışında var olma” hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Uçaklar, devlet bünyesindeki COMAC (Çin Ulusal İktisadi Uçak Teşebbüsü) tarafından üretiliyor.



Uçak, ilk seyahatini 2015’de yapmayı hedeflemiş fakat bazı testler nedeniyle bu süreyi ertelemek zorunda kalmıştı. Öte yandan uçak, Çin’in Avrupalı Airbus ve Amerikalı Boeing’e olan bağımlılığını azaltması, pazardan pay alması için devlet bünyesinde yapmış olduğu 8 yıllık çalışmasının bir sonucu.



168 yolcu kapasiteli ve tek koridorlu olan ilk C919, işçilerin bir yılı aşkın çalışması neticesinde Kasım 2015’de piste çıkmıştı. Kaynak : İHA