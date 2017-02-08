CIA Başkanı Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. Gelen bilgilere göre CIA Başkanı Mike Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor. Bu Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyareti olacak.



MASADA FETÖ VE PYD KONULARI OLACAK



Pompeo, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği öğrenildi.



İRAN KARŞITI SÖYLEMLERİYLE TANINIYOR



Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, geçen ay Senato'da yapılan oylamada gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu olmuştu. Pompeo, İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor, bu ülkeyle varılan nükleer anlaşmaya sert bir şekilde karşı çıkıyor.