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Cem Yılmaz ihraç edilen akademisyenlere sahip çıktı

Son çıkarılan KHK ile terörle ilişkisi bulunduğu için 330 akademisyenin meslekten ihraç edilmesi Cem Yılmaz'ı rahatsız etti.

Güncel / 8 Şubat 2017 Çarşamba 20:26
Cem Yılmaz ihraç edilen akademisyenlere sahip çıktı

OHAL kapsamında son çıkarılan 686 sayılı KHK ile 330 akademisyen meslekten ihraç edildi.

Twitter üzerinden konuyla ilgili mesajlar paylaşan Cem Yılmaz şu sözlerli dile getirdi;

'Memleketin kıymetli birçok fakültesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar, pek bir adaletsiz. “Okumuş insan” bir komedi filminde bile olmaz şekilde alaya alınıp yerden yere vurularak memleketimize bir fayda çıkacağını sanmak ayıptır.'


Öğretim GörevlisiCem Yılmaz


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