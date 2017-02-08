Çanakkale sallanmaya devam ediyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan itibaren, bu sabah saat 09.04'e kadar toplam 500 deprem kaydedildi.



6 Şubat'ta sabah ve akşam meydana gelen 5,3'lük iki depremin ardından biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 497 artçı sarsıntı oldu.



İlk 2 günde 4 büyüklüğünde ve üzerinde 4 sarsıntı kaydedilirken, gece 24.00'dan itibaren 4.1-4.5 büyüklüğünde 5 sarsıntı meydana geldi. Gece 00.00'da 4,4, 00.35'te 4,1, 01.53'te 4,1, 04.38'te 4,5 ve 05.16'da 4,1 büyüklüğündeki sarsıntılar kayıtlara geçti.



YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULUYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat'ta başlayan depremlerin ardından bölgede konteyner kent oluşturma çalışmaları devam ediyor.







Valilik koordinasyonunda AFAD ve Türk Kızılayı ekiplerince, Yukarıköy'de oluşturulan çadır kent alanına dün akşam başlatılan konteyner kent kurma çalışmaları kapsamında ekipler, vinçler yardımıyla Ayvacık'a gelen konteynerleri belirlenen noktalara yerleştirdi.







Öte yandan, sabah çadır kentte kalan vatandaşlara kahvaltılık ve sıcak çorba ikram edildi.







Ayvacık'ta dün gece konuk edilen vatandaşlar da günlük hayatlarına devam edebilmek ve hayvanlarıyla ilgilenebilmek için tekrar köylerine getirildi.



Kaynak : AA