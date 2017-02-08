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Çamlıca Camii taçlandırıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camiinin kubbesi, alem ile taçlandırıldı.

Yaşam / 8 Şubat 2017 Çarşamba 15:21
Çamlıca Camii taçlandırıldı
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Çamlıca Camiindeki çalışmalarda gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi. 6 minareli camide kubbenin üzerine yerleştirilen alem, drone ile görüntülendi. Caminin sisler içerisinde kalan silüeti kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Havadan çekilen görüntülerde caminin 6 minaresinin kaba inşaat çalışmaları ve şerefelerinin bittiği görülüyor. Ayrıca caminin genelindeki kaba inşaatın da bittiği görülürken, cami avlusunda ise çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çamlıca Camii içerisinde 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk-İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak.
Kaynak : İHA

KonferansÇamlıcaÇamlıca Camii


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