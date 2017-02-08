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Bir ilimiz daha sallandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Siyaset / 8 Şubat 2017 Çarşamba 09:18
Bir ilimiz daha sallandı

Kandilli Rasathanesi, saat 07.30 da merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi Yeşilpınar köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE ÖLÇÜLDÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; saat 07:30'da yerin 3 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kaynak : AA

DepremHekimhan


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