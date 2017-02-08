Başbakan Yıldırım: Bunların Cumhuriyetçiliği de yalan

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti istişare toplantısında partililere seslendi. Bu toplantıda bir konuşma yapan Yıldırım 'Hayır'cıları eleştirerek 'Anayasa değişikliği ile getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanların, mevcut parlamento hükümet sistemi diye bir dertleri olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunlar parlamentoda hükümeti çalıştırmamak için ellerinden geleni arkalarına koymadılar. Cumhurun seçtiğine saygısısı olamayanların Cumhuriyetçiliği de yalandır.' diye konuştu.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz halk oylamasında öncesinde sizlerle bir araya gelmek ve bu istişareleri yapmayı uygun gördük. Halk oylamasında anayasa değişikliğinin reddedilmesini isteyenlerin kampayansını ses benzerliği üzerine kurduklarını görüyoruz. Hayatlarında hiç hayırlı bir iş yapmamış olanların, benzerliği sebebiyle bu mübarek kavrama nasıl sarıldıklarını gördükçe insanın gülesi mi, ağlayası mı geliyor bir türlü karar veremiyor.



CUMHURİYETÇİLİĞİ YALANDIR



Dünyanın hangi bölgesinde, kendisi hiçbir ilke, değer, proje üretmeyen, sadece iktidar partisinin yaptıklarına, söylediklerine karşı çıkarak siyaset yapan bir muhalefet var. Şahsen ben Türkiye'den başka böyle bir muhalefet örneği duymadım, bilmiyorum. Anayasa değişikliği ile getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanların, mevcut parlamento hükümet sistemi diye bir dertleri olmadığını çok iyi biliyoruz. Bunlar parlamentoda hükümeti çalıştırmamak için ellerinden geleni arkalarına koymadılar. Cumhurun seçtiğine saygısısı olamayanların Cumhuriyetçiliği de yalandır.



MEVCUT SİSTEMDEN DEFALARCA ISIRILDIK



Türkiye'nin son AK Parti 14 yılını şöyle bir gözden geçirdiğimizde karşımıza çıkan manzaranın dahi tek başına anayasa değişikliğine neden evet denilmesi gerektiğini gösterecektir. Türkiye'nin yönetim sistemi konusunda bu kadar radikal bir yol ayrımına neden geldik? Her şey yolunda giderken, bir sabah ülkenin yönetim sistemini değiştirelim demedik. Arka arkaya gelen birçok sebebi var. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz. Biz mevcut sistemde aynı delikten defalarca ısırıldık.



MHP'YE TEŞEKKÜR, CHP'YE ELEŞTİRİ



Burada bir hakkı teslim etmemiz lazım. Anayasa değişikliği ve hükümet sistemi değişikliğini milletin önüne getirebilmemizin bir diğer paydaşıda MHP'dir. Önce ülkem ve milletim dedikleri için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah Nisan ayı ortasında yapılacak halk oylamasında da aynı yapıcı işbirliği devam edecek. Anayasa değişikliğini milletimizin kararı ile hayata geçirmiş olacağız. 970 ilçe başkanımızın öncelikle yapılan değişiklikle ilgili maddeleri ezbere bilmesi gerekiyor. Kendimiz bilmeden milletimize anlatamayız. Muhalefet yeni sistemde getirilen değişiklikle hiç alakası olmayan konuları tam bir karalama yaklaşımıyla her mecrada anlatıyor. Adeta bir yalan rüzgarı. Yüz kızarmıyorsa dilin zaten kemiği yok üfürüyorda üfürüyorlar.

Meclisimizde kabul ettiğimiz, milletin takdirine sunduğumuz bu anayasa değişikliği esasen 19'uncu anayasa değişikliğidir. Bu değişikliğin 14'ü doğrudan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, 4'ü de seçimlerle, yargı alanında düzenlemeleri ilgilendiriyor. Her bir arkadaşımızın öncelikle bu maddeleri ezbere bilmesini istiyorum. Kafanıza nakşedeceksiniz. Milletimizin kafasındaki soruları cevaplayamayız. Partimizin hazırlıkları mevcut. Bu dokümanları bütün ayrıntılarıyla okuyun, değerlendirin.80 milyon vatandaşımızın her birine ulaşıp, hakikatleri anlatırsak, 2007 referandumundaki sonuçlar almak işten bile değil. 2007 referandumunda ortaya çıkan Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi ile başlayan hükümet sistemi değişikliğinin eksiklerini gideriyoruz. Cumhurbaşkanını seçmiş, 22 milyon oy vermiş. Benim yetkim var, sorumluluğum yok. Olur mu böyle şey. AK Parti önüne gelen 11 sandıktan da hesabını vere vere bugünlere geldi. Onun için vatandaş seçtiğinden hesap sorar. Bu anayasada yok. Bu garabeti düzeltiyoruz. Mevcut durumla anayasayı uyumlu hale getiriyoruz.Ayrıca bu değişikliğin müsebbibi CHP'dir. O gün tilki fıstığı çıkarmasaydı, belki bunlara ihtiyaç kalmazdı. Hem ülkeyi kaosa krize sürükleyeceksiniz, sonra da bölünme, diktatörlük teranelerini okuyacaksınız, yemezler. CHP hiç milletin gücüne ram olarak iktidar yönünde gayret göstermediği için buna karşı çıkmasını anlayabiliriz. CHP yarım yamalak iktidarın köşesinden kendine yer bulmuştur. Bu sistemde artık buna yer yok. Çalışan, gayret eden, milleti ikna eden herkes tek başına iktidar olur.